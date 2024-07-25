Meta получит штраф ЕС в размере до 10% глобального дохода до октября - Reuters

Meta Platforms через несколько недель получит свой первый антимонопольный штраф ЕС за связь сервиса объявлений Marketplace с социальной сетью Facebook.

Об этом пишет агентство Retuers со ссылкой на источники.

Решение Европейской комиссии будет принято более чем через полтора года после того, как она обвинила американского технологического гиганта в том, что он предоставил своему сервису объявлений Facebook Marketplace несправедливое преимущество, объединив эти два сервиса вместе.

Антимонопольный орган ЕС также заявил, что Meta злоупотребляет своим доминированием, в одностороннем порядке навязывая несправедливые торговые условия конкурирующим сервисам онлайн-объявлений, которые размещают рекламу в Facebook или Instagram.

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Meta может быть оштрафована на сумму до 13,4 миллиарда долларов США - или 10% ее глобального дохода в 2023 году - хотя санкции ЕС обычно намного ниже этого предела.

Комиссия, вероятно, вынесет свое решение в сентябре или октябре.

Напомним:

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ЕС намерен обвинить материнскую компанию Facebook, Meta, в нарушении цифрового законодательства, что является вторым делом против крупной технологической группы.

Экономическая правда.