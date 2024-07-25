В России пообещали "замедление" YouTube на 70%

До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%.

Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по связи и IT Александр Хинштейн, пишет российский "Коммерсант".

Так, он подчеркнул, что мера "коснется только "десктопных" версий. Мобильную связь она пока не затронет". По информации издания, это связанно с тем, что оборудование для замедления не может анализировать трафик мобильных сетей.

Российский депутат уточнил, что "деградация" YouTube — шаг, направленный против администрации иностранного ресурса, а не россиян.

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Напомним:

Замедление Youtube может быть не последней проблемой для россиян, сервис могут заблокировать в России уже в сентябре.

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Экономическая правда.