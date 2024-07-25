Фонд гарантирования реализовал активов госбанков РФ на 5,2 миллиарда долларов

За два года Фонд гарантирования вкладов физлиц провел на Prozorro.Продажи 415 успешных аукционов по реализации активов российских банков, на которых привлек 5,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Прозорро.Продаж"", передает Укринформ.

"В конце июля 2022 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал продажу активов российских госбанков через систему Prozorro.Продажи. Речь идет об активах АО "МР Банк" (бывший "Сбербанк") и ПАО "Проминвестбанк". За два года в системе успешно завершилось 415 онлайн-аукционов по продаже активов этих банков на более 5,2 млрд гривен", – говорится в сообщении.

Отмечается, что средний показатель конкуренции на таких аукционах составляет 3 участника, средний рост цены - 22%. За эти активы на электронных торгах уже посоревновались более 700 участников.

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Больше всего участников собрал аукцион по продаже Volkswagen Passat 2015 года выпуска - 48 человек. По результатам торгов стоимость актива увеличилась со стартовых 224,4 тыс грн до 610 тыс грн.

Самый дорогой проданным лотом за этот период стали права требования по кредитным договорам с обеспечением в виде электростанции на солнечных батареях и ее оборудования, а также именных акций. Лот продан на голландском аукционе за более 683 млн грн. ⠀

Все средства от реализации изъятых российских активов направляют в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

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Напомним:

Хозяйственный суд Киева по ходатайству Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) арестовал денежные средства на всех счетах и имущество, принадлежащее Константину Жеваго как экс-владельцу выведенного с рынка банка "Финансы и Кредит" ("ФиК") по делу о взыскании с него 46 млрд грн.

В конце июля - начале августа Фонд гарантирования вкладов будет проводить аукционы по продаже имущества АО "Проминвестбанк". На торги в системе Прозорро.Продажи будут выставлены паркоместа в Киеве.