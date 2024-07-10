Фонд гарантування виставить на торги понад 50 паркомісць та гаражних боксів у Києві
Наприкінці липня – на початку серпня Фонд гарантування вкладів буде проводити аукціони з продажу майна АТ "Промінвестбанк". На торги в системі Прозорро.Продажі будуть виставлені паркомісця у Києві.
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Згідно з повідомленням, окремими лотами торгуватимуться 54 об’єкта:
- 47 машиномісць;
- 4 гаражні бокси, один з яких на два машиномісця;
- 2 мотомісця;
- одне приміщення, яке може бути використане під склад.
Загальна площа виставленого на торги майна – 1025 кв м. Площа двох найменших об’єктів 4,5 кв м, середня площа машиномісць – 18-19 кв м, площа найбільшого об’єкта – 40 кв. м.
Усі об’єкти розташовані в одному з найбільш густонаселених спальних районів столиці – на Позняках, за адресою: проспект Петра Григоренка, 33/44.
"Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів АТ "Промінвестбанк"", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо:
Вперше на аукціон виставляється актив АТ "АКБ "Конкорд", що ліквідується Фондом гарантування вкладів. У забезпечення виконання зобов’язань перед банком оформлено комерційну нерухомість, земельні ділянки, транспорт (трактори та комбайн зернозбиральний) та основні засоби.
Економічна правда