Фонд гарантування виставить на торги понад 50 паркомісць та гаражних боксів у Києві

Наприкінці липня – на початку серпня Фонд гарантування вкладів буде проводити аукціони з продажу майна АТ "Промінвестбанк". На торги в системі Прозорро.Продажі будуть виставлені паркомісця у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Згідно з повідомленням, окремими лотами торгуватимуться 54 об’єкта:

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47 машиномісць;

4 гаражні бокси, один з яких на два машиномісця;

2 мотомісця;

одне приміщення, яке може бути використане під склад.

Загальна площа виставленого на торги майна – 1025 кв м. Площа двох найменших об’єктів 4,5 кв м, середня площа машиномісць – 18-19 кв м, площа найбільшого об’єкта – 40 кв. м.

Усі об’єкти розташовані в одному з найбільш густонаселених спальних районів столиці – на Позняках, за адресою: проспект Петра Григоренка, 33/44.

"Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів АТ "Промінвестбанк"", - додали у пресслужбі.

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Нагадаємо:

Вперше на аукціон виставляється актив АТ "АКБ "Конкорд", що ліквідується Фондом гарантування вкладів. У забезпечення виконання зобов’язань перед банком оформлено комерційну нерухомість, земельні ділянки, транспорт (трактори та комбайн зернозбиральний) та основні засоби.

Економічна правда