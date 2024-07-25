Худший день фондового ринка США с 2022 года: каковы причины

Производитель электромобилей Илона Маска теряет 12%, поскольку Nvidia, Microsoft и Apple возглавляют распродажу технологического сектора.

Об этом сообщает Financial Times.

Фондовые индексы США в среду зафиксировали худший день за более чем 18 месяцев после того, как неутешительные ночные результаты индексных тяжеловесов Tesla и Alphabet углубили распродажу технологического сектора.

Индекс "голубых фишек" S&P 500 упал на 2,3%, что стало худшим днем с декабря 2022 года, а технологический Nasdaq Composite упал на 3,6%, что стало худшим днем с октября 2022 года.

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Сообщается, что потери обоих индексов были вызваны крупными акциями технологических компаний, в частности Nvidia, Microsoft, Apple и Tesla. В этом году акции технологических компаний, в частности, акций искусственного интеллекта, обеспечили большую часть роста рынка.

Акции Tesla упали на 12,3%, что стало худшим дневным показателем с 2020 года, после того, как во вторник производитель электромобилей объявил о прибыли, которая оказалась значительно ниже ожиданий.

Акции материнской компании Google, Alphabet, упали на 5%, что стало худшим днем с января, несмотря на то, что они едва превзошли прогнозы аналитиков по доходам. Доходы от рекламы на YouTube не дотянули до консенсус-оценок.

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Производитель микросхем Nvidia стал самым большим бременем для S&P 500, упавшего на 6,8% в среду, в то время как Super Micro Computer и ASML Holdings, акции полупроводниковых компаний, были крупнейшими аутсайдерами в Nasdaq.

Индекс Nasdaq упал более чем на 7% с максимума закрытия 10 июля, после чего более низкая, чем прогнозировалось, инфляция в США впервые спровоцировала драматический разворот рынка.

"Макроэкономическая картина, похоже, дает трещины", – отметили аналитики JPMorgan.

Напомним:

Tesla Inc. сообщила об очередном квартале неутешительных прибылей и подтвердила, что долгожданная презентация автономных такси была отложена, что поставило под угрозу бешеный рост акций автопроизводителя.