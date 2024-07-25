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Энергетики добавили час света для всех областей Украины

Четверг, 25 июля 2024, 15:58 - Артур Крыжный

В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях отключения света начнутся с 17:00, а не с 16:00.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская, Донецкая область: графики отключений начнут действовать с 17:00, а не с 16:00 и продлятся до 22:00", - говорится в сообщении.

Дополнено. По сообщению НЭК "Укрэнерго", применение мер ограничения перенесено с 16:00 на 17:00 - 22:00 для всех областей. С началом ограничений будет действовать одна очередь.

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Ранее сообщалось, что в четверг 25 июля графики почасовых отключений света будут действовать только 6 часов: с 16:00 до 22:00 одна очередь.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

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Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

Экономическая правда.

энергетика
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