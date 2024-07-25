Министр энергетики солгал об отсутствии аварии на Южноукраинской АЭС - нардеп

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что министр энергетики Герман Галущенко солгал, когда заявлял, что аварии на Южноукраинской АЭС - российский фейк.

Такой вывод нардеп сделал со ссылкой на ответ на его запрос от НЭК "Укрэнерго".

По его словам, он получил ответ, который прямо противоположен тому, что заявлял министр.

Так, 15 июля 2024 года на Южноукраинской атомной электростанции произошло внештатное событие в результате которого были повреждены трансформаторы тока, что привело к разрушениям на ВРУ 330 (Вводно-распределительное устройство).

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В результате отключился первый энергоблок с нагрузкой 1000 МВт, а также три линии электропередач. Произошло короткое замыкание измерительного трансформатора тока с последующим разрушением и возгоранием.

Как следствие в юго-восточных регионов были введены графики аварийных отключений, а в центральных регионах, в том числе и в городе Киеве существенно увеличилось время отключения потребителей от энергосети.

"Здесь, все кто был в Киеве в эти дни, можете помнить что очень на долго отключали свет даже ночью. Ну и возникает логичный вопрос, почему Галущенко публично об этом солгал и отрицал", - подытожил нардеп.

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Ранее, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявлял о трех возгораниях трансформаторов тока на Южноукраинской АЭС, что привело к временному ухудшению ситуации с ограничениями света.

Впоследствии, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что информация о возгорании трансформаторов на Южно-Украинской АЭС - не правда и российский нарратив.

"Центр противодействия дезинформации уже высказал позицию, что это все фейк, и самое интересное, знаете, что сначала эта информация появилась на российских каналах", - заявил он.

"Потом экспертам оно залетело в украинское медиапространство. Ну, это неправда, блок сети работает. Вопрос в том, для чего это делается", - продолжил Галущенко.

Ответ НЭК "Укрэнерго" на запрос народного депутата Ярослава Железняка Ярослав Железняк

Ответ НЭК "Укрэнерго" на запрос народного депутата Ярослава Железняка Ярослав Железняк

Экономическая правда.