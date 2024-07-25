В России резко замедлилось промышленное производство 

В июне темпы роста промышленного производства в стране замедлились практически втрое и стали самыми низкими за последние 15 месяцев.

Об этом пишет российское издание The Moscow Times со ссылкой на отчет Росстата от 24 июля.

За месяц промышленность прибавила лишь 1,9% в годовом выражении (после майского роста на 5,3%), а месяц к месяцу и вовсе начала падать: относительно мая выпуск в России упал на 1,5% — рекордно с января 2023 года.

В обрабатывающем секторе в целом темпы роста замедлились вдвое — с 9,1% в мае до 4,6% в июне.

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"После ударов Украины по крупнейшим НПЗ производство нефтепродуктов просело на 4,4%, дизтоплива — на 8,1%", - пишет издание.

Вслед за обвальным падением экспорта металлов на 1,2% сократился выпуск в металлургии. Одновременно начало сокращаться производство отечественных одежды и обуви, которые должны заменить россиянам ушедшие из РФ иностранные бренды (на 2,8% и 9,9% соответственно).

В сырьевом секторе Росстат зафиксировал сильнейшее падение с марта 2023 года: добыча полезных ископаемых снизилась на 3,1%, а по сравнению с маем (-0,3%) темпы спада ускорились в 10 раз.

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На 3% уменьшилась добыча угля после того, как Индия, Китай и Турция резко сократили его закупки.

"Данные по нефти и газу — главным экспортным товарам экономики — в российской статистике засекречены", - пишет издание

Напомним:

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Экономическая правда