"Головоломка 2" стал самым кассовым мультфильмом в истории

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Мультфильм "Головоломка 2" обогнал "Холодное сердце 2", которое до этого было самым кассовым в истории.

Об этом сообщает Variety.

В сообщении говорится, что за шесть недель проката "Головоломка 2" собрал 601 млн долл в национальном прокате и 861 млн долл в международном, доведя свои глобальные сборы до ошеломляющей суммы в 1,46 млрд долл.

"Ледяное сердце 2" превзошло очень успешный оригинальный фильм 2013 года и собрало 1,45 млрд долл. во время проката в кинотеатрах в 2019 году. (Римейк „Короля Льва" 2019 года, который заработал ошеломляющие 1,65 млрд долл., технически является компьютерным, но студия классифицирует его как фильм живого действия. Следовательно, ему не нашлось места в списке лучших анимационных фильмов).

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По объему мировых сборов "Головоломка 2" только что опередил "Барби" (1,446 млрд долл) и занял 13-е место среди самых кассовых фильмов всех времен и народов.

Сообщается, что фильм "Головоломка 2" с рейтингом PG, на производство которого было потрачено 200 млн долл, также вытащил компанию "Pixar" из кризиса спада кассовых сборов. Критики и зрители были в восторге от сиквела, поэтому положительное сарафанное радио способствовало продаже билетов.

Напомним:

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Мультфильм "Голволомка 2" установил новый рекорд кассовых сборов, став самым быстрым анимационным фильмом, который собрал в мировом прокате 1 млрд долл.