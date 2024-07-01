"Думками навиворіт 2" встановив рекорд, найшвидше зібравши 1 мільярд доларів в прокаті

Мультфільм "Думками навиворіт 2" встановив новий рекорд касових зборів, ставши найшвидшим анімаційним фільмом, який зібрав у світовому прокаті 1 млрд дол.

Про це повідомляє Forbes.

Анімаційний сиквел "Думками навиворіт 2" від Pixar перевищив 100 млн дол на міжнародних ринках у свій третій тиждень у прокаті. Перевершивши цим "Дюну: Частина 2" (711 млн дол) і ставши найкасовішим відкриттям року.

Повідомляється, що окрім рекорду найшвидших зборів 1 млрд дол анімаційним фільмом, вихідні 29-30 червня, також зробили мультфільм "Думками навиворіт 2" дванадцятим найкасовішим анімаційним фільмом за всю історію.

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До кінця наступних вихідних він підскочить на вершину чартів і перевершить "Історію іграшок 4" з її 1,073 млн дол зборів, ставши новим сьомим найкасовішим анімаційним фільмом в історії.

Прогнозується, що "Думками навиворіт 2" має завершити свій шлях десь у першій шістці. Зараз "Думками навиворіт 2" має зібрати щонайменше 1,22 млрд дол за найскромнішими підрахунками, а можливо, і ближче до 1,25-1,3 млрд дол до кінця свого прокату.

Економічна правда

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