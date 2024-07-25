НБУ ухудшил прогноз по инфляции на этот и следующий год

Национальный банк Украины ухудшил свои ожидания по индексу потребительских цен в 2024 и 2025 годах: с 8,2% до 8,5% и с 6% до 6,6% соответственно.

Об этом говорится в пресс-релизе НБУ.

"Инфляция будет оставаться умеренной - 8,5% на конец года по обновленному прогнозу НБУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этому поспособствуют меры НБУ по защите гривневых доходов и сбережений населения от инфляции и обеспечения устойчивости валютного рынка.

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Также, сдерживающее влияние на цены будет иметь и дальнейшее действие моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов на газ, отопление и горячую воду.

"Взвешенная процентная и валютно-курсовая политика НБУ, а также ослабление внешнего инфляционного давления позволят замедлить инфляцию уже в 2025 году - до 6,6%", - продолжили в пресс-службе.

Прогноз инфляции в 2026 году остается неизменным - 5% на фоне постепенной нормализации функционирования экономики и дальнейшего улучшения ситуации в энергетике.

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В предыдущем прогнозе от НБУ были приведены такие данные: инфляция на 2024 - 8,2%, 2025 - 6%, а на 2026 - 5%.

Напомним:

Национальный банк Украины улучшил свои ожидания относительно индекса потребительских цен в 2024 году с 8,6% до 8,2%.

Инфляция в Украине в январе-мае 2024 года замедлилась до 2%, что является самым низким показателем за последние годы. Однако, существуют риски роста цен в ближайшем будущем.

Экономическая правда.