Подтопление тоннелей: начальника киевского метро отправили под круглосуточный домашний арест

Виктор Выговский kyivcity.gov.ua

Исполняющему обязанности начальника КП "Киевский метрополитен" избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Сейчас эту должность занимает Виктор Выговский.

"По ходатайству прокуроров в рамках производства по подтоплению тоннелей между станциями "Демеевская" и "Либидская" судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста главного инженера КП "Киевский метрополитен", который подозревает в служебной халатности последствий", - говорится в сообщении.

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Также постановлением суда подозреваемому запрещено общение со свидетелями и другим подозреваемым в уголовном производстве. Кроме того, он должен сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу. Срок действия меры пресечения - до 23.09.2024.

Отметим, что другому подозреваемому - начальнику службы пути, тоннельных сооружений и зданий КП "Киевский метрополитен" меру пресечения Подольский районный суд Киева будет избирать сегодня в 14 ч.30 мин.

Главного инженера КП "Киевский метрополитен", который сейчас исполняет обязанности начальника КП, подозревают в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, что привело к разгерметизации тоннеля, наличия трещин в стенах тоннеля и его дальнейшего подтопления на участке киевского метро между станциями "Демеевская" и "Либидская".

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Напомним:

Киевская городская прокуратура заявила, что по результатам комиссионной строительно-технической экспертизы сделаны выводы, что технической причиной разрушения тоннеля метро стала его ненадлежащая эксплуатация.

"Проведенной экспертизой исследовано качество строительства тоннеля, нарушений и каких-либо отклонений, повлекших разгерметизацию данного тоннеля, не установлено", - отмечается в сообщении.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что прокуратура манипулирует в заявлениях о причинах разрушения тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

Экономическая правда