Все разделы
Укр / Рус

Украинцы могут сообщить о разрушенном жилье в международный Реестр убытков через "Дію"  

Четверг, 25 июля 2024, 12:11 - Виктор Волокита

С 25 июля все украинцы, чье жилье разрушено и повреждено, могут подать заявление в реестр, который станет основой для будущих репараций. 

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Если ваш дом был поврежден или уничтожен в результате российской агрессии, заполните заявление в международный Реестр убытков в Гааге на портале Дія", - написал Федоров.

Ранее для подачи заявления необходима была регистрация жилья в ГРРП и наличие акта комиссионного обследования имущества, сейчас доработали систему и воспользоваться услугой можно, даже если:

Реклама:
  • право собственности не зарегистрировано в Реестре вещных прав;
  • нет акта о поврежденном имуществе от местной власти и не подавались на программу еВідновлення;
  • дом на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

Напомним:

2 апреля в Гааге было объявлено о техническом запуске международного Реестра убытков и о начале приема заявлений пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации.

Дія жилье война
Реклама:
Материалы по теме
"Дія" будет указывать причину отказа перерегистрации авто 22 июля 2024, 19:17
За неделю через "Дію" забронировали 34 тысячи работников предприятий 22 июля 2024, 15:57
Забронировать можно 1,2 миллиона работников, 800 тысяч уже забронировано - Минэкономики  18 июля 2024, 18:46
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте