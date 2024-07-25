Потребление электроэнергии в Украине снизилось на 6% - "Укрэнерго"

На утро 25 июля потребление электроэнергии в Украине на 6% меньше, чем его прогнозируемый уровень (без учета ограничений) на утро четверга, 18 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

При этом, как говорится в сообщении, уменьшился и дефицит мощности - из ремонт вернулся в работу блок на одной из атомных станций, а солнечная погода и умеренная температура способствуют увеличению производства электроэнергии на солнечных электростанциях.

Напомним:

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В четверг 25 июля графики почасовых отключений света будут действовать только 6 часов: с 16:00 до 22:00 одна очередь.

Уменьшение ограничений стало возможным благодаря ощутимому уменьшению дефицита в энергосистеме.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

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Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

Экономическая правда