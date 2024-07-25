Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро

Средний курс доллара к гривне в четверг 25 июля в банках Украины снизился, - до уровня 41,65 грн за доллар, евро стоит 45,335 гривны.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Так, в разрезе банков курс основных иностранных валют к гривне следующий:

ПриватБанк: доллар - 40.98 - 41.58, евро - 44.30 - 45.30.

Ощадбанк: доллар - 41.3 - 41.85, евро - 44.95 - 45.80.

ПУМБ: доллар - 41.30 - 41.80, евро - 44.80 - 45.40

monobank (при оплате картой): доллар - 41.15 - 41.649, евро - 44.5 - 45.241

На 11:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,48 - 41,6 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,07 - 45,25 грн.

Напомним:

Национальный банк Украины установил на 25 июля 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,2174 грн/$.

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По состоянию на 24 июля Национальный банк уменьшил курс гривны к доллару на 10 копеек, евро - на 23 копейки.