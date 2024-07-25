Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро
Четверг, 25 июля 2024, 11:15
Средний курс доллара к гривне в четверг 25 июля в банках Украины снизился, - до уровня 41,65 грн за доллар, евро стоит 45,335 гривны.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Так, в разрезе банков курс основных иностранных валют к гривне следующий:
- ПриватБанк: доллар - 40.98 - 41.58, евро - 44.30 - 45.30.
- Ощадбанк: доллар - 41.3 - 41.85, евро - 44.95 - 45.80.
- ПУМБ: доллар - 41.30 - 41.80, евро - 44.80 - 45.40
- monobank (при оплате картой): доллар - 41.15 - 41.649, евро - 44.5 - 45.241
На 11:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,48 - 41,6 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 45,07 - 45,25 грн.
Напомним:
Национальный банк Украины установил на 25 июля 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,2174 грн/$.
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По состоянию на 24 июля Национальный банк уменьшил курс гривны к доллару на 10 копеек, евро - на 23 копейки.
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