Нацбанк зміцнив курс гривні: долар та євро "просіли"

Станом на 24 липня Національний банк зменшив курс гривні до долара на 10 копійок, євро - на 23 копійки.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,33 грн, євро – 44,76 грн (на 23 липня долар - 41,23 грн, євро – 44,99 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,60 – 41,73 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,25 – 45,50 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,20 - 41,75 грн (курс на 23 липня – 41,30 - 41,80 грн);

Євро – 44,83 - 45,55 грн (курс на 23 липня – 45,00 - 45,65 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 41,10 - 41,70 грн;

Укрсиббанк – 41,15 - 41,80 грн;

ПУМБ – 41,30 - 41,80 грн;

Райффайзен банк - 41,30 - 41,74 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,667 грн за долар, monobank – 41,649 грн.

Економічна правда.