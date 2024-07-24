Нацбанк зміцнив курс гривні: долар та євро "просіли"
Середа, 24 липня 2024, 10:58 -
Станом на 24 липня Національний банк зменшив курс гривні до долара на 10 копійок, євро - на 23 копійки.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,33 грн, євро – 44,76 грн (на 23 липня долар - 41,23 грн, євро – 44,99 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,60 – 41,73 грн.
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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,25 – 45,50 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,20 - 41,75 грн (курс на 23 липня – 41,30 - 41,80 грн);
- Євро – 44,83 - 45,55 грн (курс на 23 липня – 45,00 - 45,65 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
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- Приватбанк – 41,10 - 41,70 грн;
- Укрсиббанк – 41,15 - 41,80 грн;
- ПУМБ – 41,30 - 41,80 грн;
- Райффайзен банк - 41,30 - 41,74 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,667 грн за долар, monobank – 41,649 грн.
Економічна правда.
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