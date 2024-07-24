Всі розділи
Укр / Рус

Нацбанк зміцнив курс гривні: долар та євро "просіли"

Середа, 24 липня 2024, 10:58 - Артур Крижний

Станом на 24 липня Національний банк зменшив курс гривні до долара на 10 копійок, євро - на 23 копійки.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,33 грн, євро – 44,76 грн (на 23 липня долар - 41,23 грн, євро – 44,99 грн). 

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,60 – 41,73 грн.

Реклама:

На цей же час "чорний" курс євро становив 45,25 – 45,50 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 41,20 - 41,75 грн (курс на 23 липня – 41,30 - 41,80 грн);
  • Євро – 44,83 - 45,55 грн (курс на 23 липня – 45,00 - 45,65 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Реклама:
  • Приватбанк – 41,10 - 41,70 грн;
  • Укрсиббанк – 41,15 - 41,80 грн;
  • ПУМБ – 41,30 - 41,80 грн;
  • Райффайзен банк - 41,30 - 41,74 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,667 грн за долар, monobank – 41,649 грн. 

Економічна правда.

курс валют долар євро
Реклама:
Матеріали за темою
Нацбанк підвищив курс гривні на 15 копійок 23 липня 2024, 09:10
Новини 19 липня: глобальний технологічний збій, ситуація зі світлом скоро покращиться 19 липня 2024, 21:00
Офіційний курс долара вчергове оновив історичний максимум 19 липня 2024, 17:06
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті