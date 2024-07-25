За полгода спрос на новые легковушки вырос на 20%: что выбирали украинцы
Четверг, 25 июля 2024, 09:56 -
С января по июнь 2024 года в Украине было реализовано более 32,8 тыс. новых легковых авто.
Об этом сообщает Укравтопром.
Как говорится в сообщении, это на 21% больше чем за аналогичный период прошлого года
"Бестселлером первого полугодия стал компактный кроссовер RENAULT Duster", - отметили в Укравтопром.
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В ТОП-10 моделей новых легковушек вошли:
- RENAULT Duster - 3324 ед;
- TOYOTA RAV-4 - 2276 ед;
- VOLKSWAGEN iD.4 - 1072 ед;
- MAZDA CX5 - 876 ед;
- KIA Sportage - 843 ед;
- HYUNDAI Tucson - 653 ед;
- TOYOTA Camry - 601 ед;
- SUZUKI SX4 - 580 ед;
- SKODA Kodiaq - 552 ед;
- VOLKSWAGEN Touareg - 552 ед.
Напомним:
В течение первого полугодия украинцы приобрели около 7,3 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на авто китайского производства увеличился в полтора раза.
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Экономическая правда
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