За полгода спрос на новые легковушки вырос на 20%: что выбирали украинцы

С января по июнь 2024 года в Украине было реализовано более 32,8 тыс. новых легковых авто.

Об этом сообщает Укравтопром.

Как говорится в сообщении, это на 21% больше чем за аналогичный период прошлого года

"Бестселлером первого полугодия стал компактный кроссовер RENAULT Duster", - отметили в Укравтопром.

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В ТОП-10 моделей новых легковушек вошли:

RENAULT Duster - 3324 ед; TOYOTA RAV-4 - 2276 ед; VOLKSWAGEN iD.4 - 1072 ед; MAZDA CX5 - 876 ед; KIA Sportage - 843 ед; HYUNDAI Tucson - 653 ед; TOYOTA Camry - 601 ед; SUZUKI SX4 - 580 ед; SKODA Kodiaq - 552 ед; VOLKSWAGEN Touareg - 552 ед.

Напомним:

В течение первого полугодия украинцы приобрели около 7,3 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на авто китайского производства увеличился в полтора раза.

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Экономическая правда