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За полгода спрос на новые легковушки вырос на 20%: что выбирали украинцы

Четверг, 25 июля 2024, 09:56 - Виктор Волокита

С января по июнь 2024 года в Украине было реализовано более 32,8 тыс. новых легковых авто.

Об этом сообщает Укравтопром. 

Как говорится в сообщении, это на 21% больше чем за аналогичный период прошлого года

"Бестселлером первого полугодия стал компактный кроссовер RENAULT Duster", - отметили в Укравтопром.

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В ТОП-10 моделей новых легковушек вошли:

  1. RENAULT Duster - 3324 ед;
  2. TOYOTA RAV-4 - 2276 ед;
  3. VOLKSWAGEN iD.4 - 1072 ед;
  4. MAZDA CX5 - 876 ед;
  5. KIA Sportage - 843 ед;
  6. HYUNDAI Tucson - 653 ед;
  7. TOYOTA Camry - 601 ед;
  8. SUZUKI SX4 - 580 ед;
  9. SKODA Kodiaq - 552 ед;
  10. VOLKSWAGEN Touareg - 552 ед.

Напомним:

В течение первого полугодия украинцы приобрели около 7,3 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на авто китайского производства увеличился в полтора раза.

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Экономическая правда

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