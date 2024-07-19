Попит на китайські автівки серед українців зріс на 50%: що обирали

Впродовж першого півріччя українці придбали близько 7,3 тис. легкових авто, ввезених з Китаю.

Про це повідомляє Укравтопром.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на авто китайського виробництва збільшився у півтора раза.

Як йдеться у повідомленні, з цієї кількості: нових – 5,3 тис. од. (+70%); вживаних – майже 2 тис. од.(+9%).

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За період з січня по червень автомобілі китайського походження охопили 16% українського ринку нових легковиків.

В Укравтопромі зазначили, що в сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 2%.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 83%.

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Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

VOLKSWAGEN iD.4 - 1072 од.; HONDA M-NV - 421 од.; NISSAN Ariya - 406 од.; BYD Song Plus - 392 од.; HONDA eNS1 - 344 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

VOLKSWAGEN iD.4 - 494 од.; NISSAN Ariya - 192 од.; HONDA eNS1 - 129 од.; TOYOTA bZ4X - 104 од.; VOLKSWAGEN ID.6 - 92 од.

Нагадаємо:

У першому півріччі 2024 року український автопарк поповнили понад 24,4 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 94% більше, ніж торік.

Економічна правда