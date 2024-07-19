Попит на китайські автівки серед українців зріс на 50%: що обирали
Впродовж першого півріччя українці придбали близько 7,3 тис. легкових авто, ввезених з Китаю.
Про це повідомляє Укравтопром.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на авто китайського виробництва збільшився у півтора раза.
Як йдеться у повідомленні, з цієї кількості: нових – 5,3 тис. од. (+70%); вживаних – майже 2 тис. од.(+9%).
За період з січня по червень автомобілі китайського походження охопили 16% українського ринку нових легковиків.
В Укравтопромі зазначили, що в сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 2%.
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 83%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- VOLKSWAGEN iD.4 - 1072 од.;
- HONDA M-NV - 421 од.;
- NISSAN Ariya - 406 од.;
- BYD Song Plus - 392 од.;
- HONDA eNS1 - 344 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- VOLKSWAGEN iD.4 - 494 од.;
- NISSAN Ariya - 192 од.;
- HONDA eNS1 - 129 од.;
- TOYOTA bZ4X - 104 од.;
- VOLKSWAGEN ID.6 - 92 од.
Нагадаємо:
У першому півріччі 2024 року український автопарк поповнили понад 24,4 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 94% більше, ніж торік.
Економічна правда