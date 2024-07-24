Ухудшение бизнес-динамики на следующие полгода прогнозируют 56% опрошенных предприятий

Доля украинских компаний, которые ожидают ухудшения бизнес-динамики в течение следующих шести месяцев, составляет 56% опрошенных.

Об этом свидетельствует опрос Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) "Бизнес во время войны", пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно данным, которые обнародовала ЕБА, 27% не ожидают изменений и 16% считают, что положение дел в течение шести месяцев улучшится.

"Несмотря на это, 47% топ-менеджеров планируют расширение бизнеса, в частности, рост клиентской базы и производства, выход на международные рынки и т.д.", - констатируют в ЕБА.

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В то же время 45% опрошенных топ-менеджеров оценивают состояние дел в их бизнесе как удовлетворительное, а 27% - как положительное, остальные 27% оценивают текущую ситуацию в бизнесе скорее негативно.

Количество компаний-членов ассоциации, работающих в полном объеме, уменьшилось по сравнению с началом года до 64% с 78%.

Соответственно возросло количество ограничений, которые применяют компании: сейчас с ограничениями работают 36% опрошенных, среди самых распространенных - нехватка квалифицированных работников/мобилизация (75%), ограничение географии деятельности (60%) и приостановление работы на время воздушных тревог (46%).

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Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения у 48% бизнеса снизились доходы, тогда как у 47% - выросли, не изменились у 6%.

Как сообщили в ЕБА, факторами наибольшего негативного влияния на бизнес предприниматели называют мобилизацию (71%), атаки на украинскую энергосистему (61%), войну/оккупацию территорий (58%), недостаток квалифицированных работников (58%).

Бизнес сохраняет финансовую устойчивость, но несколько ухудшил оценку финансовых резервов по сравнению с началом 2024 года. Более половины компаний (53%) имеют резервы на год и более, тогда как во время предыдущего опроса таких было 65%.

Отмечается, что потери бизнеса от войны продолжают расти. По состоянию на середину 2024 года для 26% опрошенных компаний они составляют до $1 млн, 31% сообщают о потерях в диапазоне $1-10 млн, 17% - о потерях более $10 млн, не понесли потерь только 14% опрошенных компаний.

На сегодня у 86% опрошенных членских компаний ассоциации есть работники в рядах ВСУ.

Около половины компаний (46%) сообщает, что среди мобилизованных или добровольцев - критические для работы предприятия специалисты, в частности руководители, инженеры, ИТ-специалисты, водители, электрики, механики, операторы производственных линий.

73% компаний планируют привлекать финансирование для развития бизнеса.

Среди трудностей в получении кредитования компании упоминают высокие ставки, бенефициаров-нерезидентов, неподходящие сроки, медленное принятие решения.

Опрос проводился с 7 по 25 июня 2024 года, участие в нем приняли 95 топ-менеджеров членских компаний ЕБА (юридические лица).

Напомним:

Более 3,3 тыс. проверок компаний и ФЛП запланировала в этом году Государственная налоговая служба. Проверки в течение этого года стоит ждать 2 450 компаниям и 915 ФЛП.

Экономическая правда