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Податкова запланувала додаткові перевірки бізнесу: хто потрапив до оновленого списку

Понеділок, 22 липня 2024, 13:44 - Віктор Волокіта
 

Понад 3,3 тис. перевірок компаній та фопів запланувала цього року  Державна податкова служба. На перевірки протягом цього року варто чекати 2 450 компаніям та 915 ФОПам.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот". 

Як йдеться в повідомленні, у червні до списку додалося ще 42 бізнеси, які перевірять уже в другому півріччі. 

Найбільше перевірок буде здійснено у таких регіонах:

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  • Київ — 26%. 
  • Дніпропетровщина — 8,1%
  • Львівщина — 6,9%. 

Найменший інтерес податківців привернула Херсонщина – лише 2 компанії. 

"Серед нових компаній можна відзначити "СЕНС БАНК" з виторгом 12.9 млрд грн, який обійняв 7 позицію в Індексу Опендатабота серед банківських видів діяльності", - зазначається в повідомленні. 

Перевірятимуть податківці також ТОВ "АГРОПРОІНВЕСТ 08" — майже 2 млрд грн та ТОВ "АЛМА ВІН" — 1,6 млрд грн. Натомість закриває топ десятку ТОВ "ТРЕЙДІНГ ПРОДАКТ КОМПАНІ" з доходом у понад 326 млн грн.

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Нагадаємо:

2023 рік став рекордним за кількістю відкритих кримінальних справ проти бізнесу.

Економічна правда

бізнес Податкова
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