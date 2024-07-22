Податкова запланувала додаткові перевірки бізнесу: хто потрапив до оновленого списку

Понад 3,3 тис. перевірок компаній та фопів запланувала цього року Державна податкова служба. На перевірки протягом цього року варто чекати 2 450 компаніям та 915 ФОПам.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Як йдеться в повідомленні, у червні до списку додалося ще 42 бізнеси, які перевірять уже в другому півріччі.

Найбільше перевірок буде здійснено у таких регіонах:

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Київ — 26%.

Дніпропетровщина — 8,1%

Львівщина — 6,9%.

Найменший інтерес податківців привернула Херсонщина – лише 2 компанії.

"Серед нових компаній можна відзначити "СЕНС БАНК" з виторгом 12.9 млрд грн, який обійняв 7 позицію в Індексу Опендатабота серед банківських видів діяльності", - зазначається в повідомленні.

Перевірятимуть податківці також ТОВ "АГРОПРОІНВЕСТ 08" — майже 2 млрд грн та ТОВ "АЛМА ВІН" — 1,6 млрд грн. Натомість закриває топ десятку ТОВ "ТРЕЙДІНГ ПРОДАКТ КОМПАНІ" з доходом у понад 326 млн грн.

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2023 рік став рекордним за кількістю відкритих кримінальних справ проти бізнесу.

Економічна правда