Кличко считает, что прокуратура манипулирует в заявлениях о причинах разрушения между станциями метро 

Прокуратура манипулирует в заявлениях о причинах разрушения тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

Так городской голова Киева Виталий Кличко прокомментировал заявление Киевской городской прокуратуры о причинах подтопления тоннелей между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская".

По его информации, на этапе проектирования конструкции тоннеля между этими станциями были допущены ошибки и грубые нарушения при строительстве этого участка - это подтверждают результаты экспертизы, которые он получил.

Согласно им, причинами разрушения тоннеля являются:

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Некачественное строительство тоннеля с нарушением монтажа колец

Тоннельная оправа рассчитана на значительно более низкий уровень грунтовых вод

Нижняя часть тоннеля частично составлена из стеновых блоков. Но должны быть усилены блоки, поскольку основная нагрузка именно снизу

Отсутствие химического закрепления почв вокруг тоннеля, что подтверждено лабораторным исследованием

"От правоохранителей отсутствует какая-либо информация о проведении таких лабораторных исследований почв", - рассказал Кличко.

По его словам, ученые подтверждают, что именно проектная документация содержит некачественные проектные решения. А во время строительства некачественно построили конструкцию тоннеля этого участка.

В то же время эксперты подтверждают, что все необходимые регламентные работы по содержанию и эксплуатации перегонного тоннеля выполнялась в полном объеме.

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"Городская власть настаивает на беспристрастном расследовании. И со всеми полученными экспертными выводами будет обращаться в суд", - рассказал Кличко.

По его словам, до начала осени закончится ремонт участка. Работы там продолжаются круглосуточно.

Напомним:

Киевская городская прокуратура заявила, что по результатам комиссионной строительно-технической экспертизы сделаны выводы, что технической причиной разрушения тоннеля метро стала его ненадлежащая эксплуатация.

"Проведенной экспертизой исследовано качество строительства тоннеля, нарушений и каких-либо отклонений, повлекших разгерметизацию данного тоннеля, не установлено", - отмечается в сообщении.

Экономическая правда