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Кличко считает, что прокуратура манипулирует в заявлениях о причинах разрушения между станциями метро 

Среда, 24 июля 2024, 18:50 - Виктор Волокита

Прокуратура манипулирует в заявлениях о причинах разрушения тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

Так городской голова Киева Виталий Кличко прокомментировал заявление Киевской городской прокуратуры о причинах подтопления тоннелей между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская".

По его информации, на этапе проектирования конструкции тоннеля между этими станциями были допущены ошибки и грубые нарушения при строительстве этого участка - это подтверждают результаты экспертизы, которые он получил.

Согласно им, причинами разрушения тоннеля являются:

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  • Некачественное строительство тоннеля с нарушением монтажа колец
  • Тоннельная оправа рассчитана на значительно более низкий уровень грунтовых вод
  • Нижняя часть тоннеля частично составлена из стеновых блоков. Но должны быть усилены блоки, поскольку основная нагрузка именно снизу
  • Отсутствие химического закрепления почв вокруг тоннеля, что подтверждено лабораторным исследованием

"От правоохранителей отсутствует какая-либо информация о проведении таких лабораторных исследований почв", - рассказал Кличко.

По его словам, ученые подтверждают, что именно проектная документация содержит некачественные проектные решения. А во время строительства некачественно построили конструкцию тоннеля этого участка.

В то же время эксперты подтверждают, что все необходимые регламентные работы по содержанию и эксплуатации перегонного тоннеля выполнялась в полном объеме. 

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"Городская власть настаивает на беспристрастном расследовании. И со всеми полученными экспертными выводами будет обращаться в суд", - рассказал Кличко. 

По его словам, до начала осени закончится ремонт участка. Работы там продолжаются круглосуточно.

Напомним:

Киевская городская прокуратура заявила, что по результатам комиссионной строительно-технической экспертизы сделаны выводы, что технической причиной разрушения тоннеля метро стала его ненадлежащая эксплуатация.

"Проведенной экспертизой исследовано качество строительства тоннеля, нарушений и каких-либо отклонений, повлекших разгерметизацию данного тоннеля, не установлено", - отмечается в сообщении.

Экономическая правда

Кличко метрополитен прокуратура
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