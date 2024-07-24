Кличко считает, что прокуратура манипулирует в заявлениях о причинах разрушения между станциями метро
Прокуратура манипулирует в заявлениях о причинах разрушения тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".
Так городской голова Киева Виталий Кличко прокомментировал заявление Киевской городской прокуратуры о причинах подтопления тоннелей между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская".
По его информации, на этапе проектирования конструкции тоннеля между этими станциями были допущены ошибки и грубые нарушения при строительстве этого участка - это подтверждают результаты экспертизы, которые он получил.
Согласно им, причинами разрушения тоннеля являются:
- Некачественное строительство тоннеля с нарушением монтажа колец
- Тоннельная оправа рассчитана на значительно более низкий уровень грунтовых вод
- Нижняя часть тоннеля частично составлена из стеновых блоков. Но должны быть усилены блоки, поскольку основная нагрузка именно снизу
- Отсутствие химического закрепления почв вокруг тоннеля, что подтверждено лабораторным исследованием
"От правоохранителей отсутствует какая-либо информация о проведении таких лабораторных исследований почв", - рассказал Кличко.
По его словам, ученые подтверждают, что именно проектная документация содержит некачественные проектные решения. А во время строительства некачественно построили конструкцию тоннеля этого участка.
В то же время эксперты подтверждают, что все необходимые регламентные работы по содержанию и эксплуатации перегонного тоннеля выполнялась в полном объеме.
"Городская власть настаивает на беспристрастном расследовании. И со всеми полученными экспертными выводами будет обращаться в суд", - рассказал Кличко.
По его словам, до начала осени закончится ремонт участка. Работы там продолжаются круглосуточно.
Напомним:
Киевская городская прокуратура заявила, что по результатам комиссионной строительно-технической экспертизы сделаны выводы, что технической причиной разрушения тоннеля метро стала его ненадлежащая эксплуатация.
"Проведенной экспертизой исследовано качество строительства тоннеля, нарушений и каких-либо отклонений, повлекших разгерметизацию данного тоннеля, не установлено", - отмечается в сообщении.
Экономическая правда