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В четверг графики отключения света будут действовать только 6 часов

Среда, 24 июля 2024, 18:36 - Артур Крыжный

В четверг 25 июля графики почасовых отключений света будут действовать только 6 часов: с 16:00 до 22:00.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"По указанию "Укрэнерго" графики отключений 25 июля будут применяться с 16:00 до 22:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уменьшение ограничений стало возможным благодаря ощутимому уменьшению дефицита в энергосистеме.

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Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

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Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Украина
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