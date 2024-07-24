Федоров рассказал, что сделано для стабилизации связи и интернета во время отключений

Минцифры приняло семь решений для стабилизации мобильной связи и интернета во время обесточиваний.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Как говорится в сообщении, среди решений, которые приняли уже сейчас:

обновили требования НЦУ. Теперь мобильные операторы должны обеспечить 25% сетей генераторами, чтобы они работали 72+ часа без света, другая часть мобильной сети должна работать 10 часов на аккумуляторных батареях. Аккумуляторы работают по принципу повербанка - питают базовые станции во время обесточиваний;

усилили проверки за выполнением требований. Операторы ежеквартально будут давать апдейт по ситуации НЦУ, а НКЭК будет проверять их;

разработали постановление № 322, которое уже принял регулятор. Так операторы смогут подать заявку в Облэнерго, чтобы учреждение модернизировало свои сети, которые идут к базовым станциям. Это позволит быстрее заряжать аккумуляторы. Однако помним, что на зарядку аккумуляторов все равно нужно время.

Он также добавил, что согласован перечень объектов, которые должны иметь бесперебойное питание, ОВА передадут его в Облэнерго. Также парламент принял законопроект об отмене пошлины и НДС на ввоз аккумуляторов и генераторов.

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Кроме того, министерство работает над бронированием военнообязанных сотрудников ремонтных бригад. После обстрелов энергообъектов и когда базовые станции выходят из строя, они первыми восстанавливают работу. Поэтому, чтобы сеть работала стабильно, работники ремонтных бригад должны и дальше работать на своих местах.

"Позже вы сможете сообщать в "Дії" о проблемах со связью, даже когда будете офлайн. Во время восстановления связи информация подтянется.", - написал Федоров.

Напомним:

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Президент Владимир Зеленский поручил вице-премьер-министру Федорову представить анализ по операторам мобильной связи: что делается для обеспечения связи в условиях отключений электричества и кто из операторов связи не придерживается соответствующих решений.

В последнее время неоднократно сообщалось, что во время отключений света качество мобильной связи существенно ухудшается, поскольку с отключением электричества украинцы массово переходят на мобильный интернет.

Экономическая правда