Зеленький доручив Федорову перевірити готовність мобільних операторів до відключень світла

Президент Володимир Зеленський доручив віце-премʼєр-міністру Федорову на найближчому засіданні Ставки представити аналіз по операторах мобільного звʼязку.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні у вівторок, 2 липня.

"Доручив віце-премʼєр-міністру Федорову на найближчому засіданні Ставки представити мені аналіз по операторах звʼязку: що робиться для гарантування звʼязку в умовах відключень електрики та хто з операторів звʼязку не дотримується відповідних рішень", - розповів Зеленський.

Останнім часом неодноразово повідомлялося, що під час відключень світла якість мобільного зв'язку суттєво погіршується, оскільки з відключенням електрики українці масово переходять на мобільний інтернет.

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Нагадаємо:

В Україні за останні пів року мобільні оператори встановили рекордну кількість базових станцій.

Економічна правда

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