Россия загрузила четвертый санкционный танкер "Совкомфлота" 

Танкер "Виктор Бакаев" перевозит нефть в Китай из Балтики, проверяя санкции стран "Большой семерки", которые пытаются ограничить нефтяной флот РФ.

Об этом сообщает Bloomberg.

Россия загрузила четвертый танкер, находящийся под санкциями и принадлежащий государственному ПАО "Совкомфлот", проверяя решимость стран "Большой семерки", которые пытаются ограничить флот судов, перевозящих московскую нефть.

Судно "Виктор Бакаев" вышло из порта Приморск на Балтийском море в воскресенье с грузом около 730 000 баррелей нефти марки Urals. Он направляется в китайский город Чжоушань.

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Это уже четвертый такой танкер, который Россия недавно ввела в эксплуатацию после многомесячного простоя. Количество судов, подпадающих под санкции США, ЕС или Великобритании, возросло до 62 на прошлой неделе, когда британские власти наложили санкции на 11 судов.

Все три предыдущих танкера "Совкомфлота", судя по спутниковым снимкам, осуществляли перегрузку в море вне зоны видимости цифровых систем слежения за судами.

Напомним:

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Пенсионные фонды США опосредованно инвестировали в специализированные суда ледового класса, обслуживающие российский терминал экспорта газа "Ямал СПГ".

Супертанкер Oxis получил около миллиона баррелей российской флагманской нефти Urals с другого судна. Это судно было одним из двух, принадлежащих и эксплуатируемых российской государственной танкерной компанией Совкомфлот.

От холодных вод Балтийского моря до тихоокеанских берегов Владивостока десятки танкеров РФ, которые ранее перевозили московскую нефть, сейчас стоят пустыми и простаивают.