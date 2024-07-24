"Труба Медведчука": экс-нардеп и его сообщники получили подозрение

СБУ

СБУ и НАБУ собрали масштабную доказательную базу по делу нефтепровода „Самара-Западное направление" и сообщили о подозрении Медведчуку и его сообщникам за завладение нефтепроводом.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ и Офиса Генпрокурора.

По материалам дела, организатором схемы по незаконной приватизации выступил подозреваемый СБУ в государственной измене экс-нардеп Виктор Медведчук. Он начал реализацию этой схемы в 2015 году в координации с тогдашним политическим руководством Украины и России.

Медведчук привлек к схеме третьих лиц, которые впоследствии заняли руководящие должности на предприятии, которое "приватизировало" нефтепровод.

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Согласно материалам производства, после распада СССР нефтепровод остался в собственности России, но в 2014-2015 годах Апелляционный и Высший хозяйственный суды подтвердили право Украины на владение им.

Однако, Медведчук с поддержкой тогдашнего руководства Украины добился отмены этого решения через Ровенский хозяйственный суд и организовал продажу нефтепровода швейцарской компании, контролируемой участниками схемы.

После завладения нефтепроводом Медведчук и его сообщники обеспечили его функционирование через предприятие "Прикарпатзападтранс", а полученные доходы переводили на счета аффилированных зарубежных компаний и распределяли между собой.

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Эта информация подтверждается доказательствами, имеющимися в распоряжении НАБУ и СБУ, а также показаниями самого Виктора Медведчука, предоставленными им добровольно перед обменом с РФ.

В мае 2019 года прокачка дизеля через нефтепровод была заблокирована для возвращения его в государственную собственность. В январе 2024 года Верховный суд Украины окончательно признал украинскую часть нефтепровода государственной собственностью.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Правоохранительные органы проводят комплекс мероприятий для привлечения подозреваемых, которые находятся за рубежом, к ответственности и устанавливают круг всех причастных к этой незаконной сделки.

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Экономическая правда.