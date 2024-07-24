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Из ремонта вывели еще один атомный блок: света станет больше

Среда, 24 июля 2024, 10:37 - Артур Крыжный

Энергетики вывели из ремонта еще один энергоблок АЭС, что увеличит имеющуюся электроэнергию в системе.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"На одной из АЭС после планового ремонта, завершенного раньше срока, к энергосистеме подключен один из атомных энергоблоков", - говорится в сообщении.

По данным Министерства энергетики, это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и уменьшит существующий дефицит электроэнергии

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Напомним:

Энергетики отменили графики отключения света в среду 24 июля по всей стране до 16:00.

Украинцы должны подумать о том, что они могут сделать для себя, чтобы легче пройти следующую зиму.

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Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Украина
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