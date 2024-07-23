Энергетики облегчили ограничения света вечером вторника

Энергетики уменьшили количество очередей отключений вечером вторника: с 21:00 до 24:00, будут действовать две очереди вместо трех.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"С 21:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений вместо трех", - говорится в сообщении.

Причина облегчения - фактическое потребление электроэнергии ниже прогнозного уровня.

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Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

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Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет