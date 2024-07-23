Восстановить все энергообъекты до зимы, которые были повреждены, не получится - Бойко

Восстановить все энергообъекты до начала отопительного сезона, которые повредили россияне, не удастся.

Об этом сообщил член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко на форуме "Будущее украинской энергетики. Диалоги с NV".

"Совершенно очевидно, что восстановить в полном объеме то, что было повреждено или уничтожено, до отопительного периода не удастся", - заявил он.

По словам энергетика, подготовка к зиме существенно отличается от того, что было два года назад, потому что масштабы разрушений энергетики колоссальные.

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"По некоторым объектам я до сих пор не могу объяснить, как там работает то оборудование. Но по многим станциям, которые подверглись многочисленным поражениям, часть оборудования удалось вернуть в работу", - добавил он.

Напомним:

Компания ДТЭК до октября планирует вернуть в работу 60-70% генерации, которую она потеряла в результате российских массовых обстрелов весной этого года.

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Экономическая правда.