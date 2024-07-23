57% расходов госбюджета: за полгода Украина потратила на безопасность и оборону 888 миллиардов 

За январь-июнь 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 888,4 млрд гривен (57,5 % от всей суммы расходов общего фонда госбюджета).

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Как говорится в сообщении, средства были направлены на:

денежное обеспечение для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

медицинское обеспечение;

другие расходы для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований.

По данным пресс-службы, 155,6 млрд грн использовано из госбюджета в июне на сектор безопасности и обороны.

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Министерство призывает поддерживать Вооруженные Силы Украины, добросовестно платя налоги, а также инвестируя в военные облигации.

Напомним:

В июне 2024 года Минфин обеспечил перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в объеме 27,2 млрд грн, что составляет 90,3 % от предусмотренных росписью ассигнований.

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Экономическая правда