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57% расходов госбюджета: за полгода Украина потратила на безопасность и оборону 888 миллиардов 

Вторник, 23 июля 2024, 16:35 - Виктор Волокита
 

За январь-июнь 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 888,4 млрд гривен (57,5 % от всей суммы расходов общего фонда госбюджета).

Об этом сообщает пресс-служба Минфина. 

Как говорится в сообщении, средства были направлены на:

  • денежное обеспечение для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
  • приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
  • медицинское обеспечение;
  • другие расходы для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований.

По данным пресс-службы, 155,6 млрд грн использовано из госбюджета в июне на сектор безопасности и обороны.

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Министерство призывает поддерживать Вооруженные Силы Украины, добросовестно платя налоги, а также инвестируя в военные облигации. 

Напомним:

В июне 2024 года Минфин обеспечил перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в объеме 27,2 млрд грн, что составляет 90,3 % от предусмотренных росписью ассигнований.

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Экономическая правда

Минфин бюджет Украина
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