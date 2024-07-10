90% від запланованого: у червні Мінфін перерахував до місцевих бюджетів 27 мільярдів

У червні 2024 року Мінфін забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 27,2 млрд грн, що становить 90,3 % від передбачених розписом асигнувань.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Зокрема, йдеться про:

- базову дотацію перераховано в сумі 1,8 млрд грн (100 % до розпису асигнувань);

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- додаткові дотації перераховано в сумі 3,6 млрд грн (100 % до розпису асигнувань).

"Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 липня становлять 165,1 млрд грн, що на 3,4 млрд грн більше, ніж станом на 1 червня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

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Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 12,6 млрд грн.

Економічна правда.