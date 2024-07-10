Всі розділи
Укр / Рус

90% від запланованого: у червні Мінфін перерахував до місцевих бюджетів 27 мільярдів

Середа, 10 липня 2024, 18:31 - Віктор Волокіта

У червні 2024 року Мінфін забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 27,2 млрд грн, що становить 90,3 % від передбачених розписом асигнувань.

Про це повідомляє Міністерство фінансів. 

Зокрема, йдеться про:

- базову дотацію перераховано в сумі 1,8 млрд грн (100 % до розпису асигнувань);

Реклама:

- додаткові дотації перераховано в сумі 3,6 млрд грн (100 % до розпису асигнувань).

"Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 липня становлять 165,1 млрд грн, що на 3,4 млрд грн більше, ніж станом на 1 червня", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо:

Реклама:

Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 12,6 млрд грн.

Економічна правда.

бюджет Мінфін
Реклама:
Матеріали за темою
Орбан хоче закрити бюджетну діру спецподатками для банків: акції й валюта вже зреагували 8 липня 2024, 13:52
У червні дивіденди держпідприємств забезпечили кожну 5 гривню доходів держбюджету 5 липня 2024, 19:55
Бюджет поповнили на 55 мільярдів від продажу держоблігацій у червні: яка їх дохідність 4 липня 2024, 17:09
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті