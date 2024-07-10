90% від запланованого: у червні Мінфін перерахував до місцевих бюджетів 27 мільярдів
У червні 2024 року Мінфін забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 27,2 млрд грн, що становить 90,3 % від передбачених розписом асигнувань.
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Зокрема, йдеться про:
- базову дотацію перераховано в сумі 1,8 млрд грн (100 % до розпису асигнувань);
- додаткові дотації перераховано в сумі 3,6 млрд грн (100 % до розпису асигнувань).
"Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 липня становлять 165,1 млрд грн, що на 3,4 млрд грн більше, ніж станом на 1 червня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 12,6 млрд грн.
Економічна правда.