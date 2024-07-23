Сотрудники Neuralink хотят продать акции компании после успешного испытания имплантата на человеке

Некоторые сотрудники компании Neuralink Илона Маска готовятся продать акции компании, занимающейся производством мозговых имплантатов, после того, как их стоимость резко выросла после первого испытания на людях.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Компенсация акциями является большим стимулом для работников таких стартапов, как Neuralink. Акции, которые они получают, не находятся в свободном обращении, и работники, которые хотят продать их без благословения компании, вынуждены использовать сложные схемы на нишевых частных биржах.

Сейчас некоторые сотрудники и инвесторы Neuralink готовятся к тому, что компания Маска запустит тендерное предложение уже в следующем месяце, чтобы выкупить акции у сотрудников, желающих их продать.

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Скачок в оценке Neuralink после запуска первого испытания на людях в январе очевиден по торгам на вторичном рынке. Хотя эти сделки невелики по объему и не дают надежных данных для текущей оценки Neuralink, все они указывают на рост стоимости - некоторые из них достигли 8 миллиардов долларов, что более чем вдвое превышает стоимость компании в прошлом году.

Напомним:

Бывшая сотрудница Neuralink подала в суд из-за царапин от обезьяны, женщина утверждает об опасных условиях работы с лабораторными обезьянами.

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Экономическая правда.