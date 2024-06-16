Співробітниця Neuralink подала до суду на компанію через небезпечні умови роботи з мавпами

Колишня співробітниця Neuralink подала до суду через подряпини від мавпи, жінка стверджує про небезпечні умови роботи з лабораторними мавпами.

Про це повідомляє Bloomberg.

Стартап Ілона Маска з виробництва мозкових імплантатів Neuralink змушував співробітницю працювати з мавпами, які були носіями вірусу герпесу В, в умовах, коли тварини дряпали її шкіру, йдеться у скарзі, поданій у п'ятницю до суду штату Каліфорнія.

Працівниця Ліндсі Шорт розповіла, що після переходу на роботу у інший регіон, в серпні 2022 року, вона зіткнулася з "робочим середовищем звинувачень, неможливих дедлайнів". Пізніше її звільнили після того, як вона повідомила керівництву про свою вагітність.

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Шорт подала до суду на компанію за неправомірне звільнення та дискримінацію за ознакою статі, серед іншого.

Працівниця розповіла, що працюючи з мавпами, які переносили вірус герпесу В, вона подряпалась через рукавичку. Ліндсі Шорт звинуватила компанію у неналежному забезпеченні засобами захисту для роботи з мавпами.

У позові Шорт також зазначила, що Neuralink не дотрималася обіцянки надати їй гнучкий графік роботи, щоб пристосувати його до потреб її сім'ї, а потім понизила її в посаді в травні 2023 року, через два місяці після підвищення.

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Наступного місяця вона повідомила відділ кадрів Neuralink про свою вагітність. Наступного дня Шорт була звільнена з роботи, причому компанія заявила, що причиною звільнення були проблеми з продуктивністю, як зазначено в позові.

Нагадаємо:

Минулого тижня компанія Neuralink повідомила, що крихітні дроти в мозку її першого пацієнта, які дозволяють керувати електронними приладами, вийшли з положення, і про цю проблему компанія Ілона Маска знала роками.

Економічна правда