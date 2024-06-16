Співробітниця Neuralink подала до суду на компанію через небезпечні умови роботи з мавпами
Колишня співробітниця Neuralink подала до суду через подряпини від мавпи, жінка стверджує про небезпечні умови роботи з лабораторними мавпами.
Про це повідомляє Bloomberg.
Стартап Ілона Маска з виробництва мозкових імплантатів Neuralink змушував співробітницю працювати з мавпами, які були носіями вірусу герпесу В, в умовах, коли тварини дряпали її шкіру, йдеться у скарзі, поданій у п'ятницю до суду штату Каліфорнія.
Працівниця Ліндсі Шорт розповіла, що після переходу на роботу у інший регіон, в серпні 2022 року, вона зіткнулася з "робочим середовищем звинувачень, неможливих дедлайнів". Пізніше її звільнили після того, як вона повідомила керівництву про свою вагітність.
Шорт подала до суду на компанію за неправомірне звільнення та дискримінацію за ознакою статі, серед іншого.
Працівниця розповіла, що працюючи з мавпами, які переносили вірус герпесу В, вона подряпалась через рукавичку. Ліндсі Шорт звинуватила компанію у неналежному забезпеченні засобами захисту для роботи з мавпами.
У позові Шорт також зазначила, що Neuralink не дотрималася обіцянки надати їй гнучкий графік роботи, щоб пристосувати його до потреб її сім'ї, а потім понизила її в посаді в травні 2023 року, через два місяці після підвищення.
Наступного місяця вона повідомила відділ кадрів Neuralink про свою вагітність. Наступного дня Шорт була звільнена з роботи, причому компанія заявила, що причиною звільнення були проблеми з продуктивністю, як зазначено в позові.
Нагадаємо:
Минулого тижня компанія Neuralink повідомила, що крихітні дроти в мозку її першого пацієнта, які дозволяють керувати електронними приладами, вийшли з положення, і про цю проблему компанія Ілона Маска знала роками.
Економічна правда