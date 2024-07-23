Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро
Вторник, 23 июля 2024, 11:40 -
Средний курс доллара к гривне во вторник 23 июля в банках Украины снизился, - до уровня 41,8 грн за доллар, евро стоит 45,70 гривны.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Так, в разрезе банков курс основных иностранных валют к гривне следующий:
ПриватБанк: доллар - 41.15 - 41.75, евро - 44.70 - 45.70.
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Ощадбанк: доллар - 41.35 - 41.90, евро - 45.00 - 45.90.
ПУМБ: доллар - 41.30 - 41.80, евро - 44.90 - 45.50
monobank (при оплате картой): доллар - 41.21 - 41.75, евро - 44.85 - 45.70
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На 11:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,61 - 41,78 грн.
На это же время "черный" курс евро составлял 45,42 - 45,65 грн.
Ранее, НБУ обновил официальный курс доллара до нового максимума в 41,49 гривны.
Экономическая правда.
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