Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро

Средний курс доллара к гривне во вторник 23 июля в банках Украины снизился, - до уровня 41,8 грн за доллар, евро стоит 45,70 гривны.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Так, в разрезе банков курс основных иностранных валют к гривне следующий:

ПриватБанк: доллар - 41.15 - 41.75, евро - 44.70 - 45.70.

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Ощадбанк: доллар - 41.35 - 41.90, евро - 45.00 - 45.90.

ПУМБ: доллар - 41.30 - 41.80, евро - 44.90 - 45.50

monobank (при оплате картой): доллар - 41.21 - 41.75, евро - 44.85 - 45.70

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На 11:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,61 - 41,78 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 45,42 - 45,65 грн.

Ранее, НБУ обновил официальный курс доллара до нового максимума в 41,49 гривны.

Экономическая правда.