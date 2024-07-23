В Сумской области обесточивались подстанции из-за вражеской атаки БПЛА на энергообъект 

В Сумской области была осуществлена атака БПЛА на энергетический объект, что привело к обесточиванию нескольких подстанций и присоединенных к ним потребителей в Сумской и Черниговской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Как говорится в сообщении, потребители частично запитаны по резервной схеме.

На Черниговщине в результате обстрела воздушной линии одномоментно обесточивались потребители в 6 населенных пунктах.

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В Донецкой области из-за боевых действий выключалась высоковольтная воздушная линия, что привело к обесточиванию подстанции и присоединенных к ней бытовых потребителей. Потребители запитаны.

По данным "Укрэнерго", из-за боевых действий и по другим причинам полностью и частично обесточены 503 населенных пункта.

Из-за боевых действий также есть обесточивание в Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областях.

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Напомним:

Благодаря активизации работы СЭС до 14:00 отменяется одна очередь отключений во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

С 14:00 до 24:00 будут действовать три очереди отключений.

Экономическая правда