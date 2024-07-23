Нацбанк повысил курс гривны на 15 копеек

Национальный банк Украины установил на 23 июля 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,3369 грн/$.

Об этом сообщает Minfin.com.ua.

Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс гривны на 15 копеек.

Нацбанк на 23 июля установил официальный курс евро на уровне 44,99 грн (на 22 июля курс был установлен на уровне 45,18 грн). Европейская валюта подешевела на 19 копеек.

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Напомним:

С 1 августа 2024 года Нацбанк (НБУ) начнет изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен образцов 2003-2007 годов (старого образца) с целью постепенной их замены на банкноты современного поколения (образца 2014 года и последующих лет выпуска).

Экономическая правда

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