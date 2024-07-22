В Раде разработают законопроект об уменьшении акцизов на топливо для аграриев 

В налоговом комитете парламента создали рабочую группу, которая должна разработать законопроект по снижению акцизов на топливо для сельхозтехники.

Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинской Аграрной Рады.

Согласно сообщению, эксперты Всеукраинской Аграрной Рады войдут в состав этой рабочей группы, которую возглавит народный депутат Александр Ковальчук.

"Вместе с депутатами, представителями правительства, налоговой, другими экспертами и аграриями будут работать над правовыми механизмами применения понижающего коэффициента на уровне 0,5 к ставкам акцизного налога на тяжелые дистилляты (газойли), предназначенные для использования сельскохозяйственными производителями", - отметили в пресс-службе.

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Там также добавили, что в течение следующих трех месяцев рабочая группа должна подготовить соответствующий законопроект и подать его на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Напомним:

Верховная Рада приняла законопроект о повышении акцизного налога на топливо.

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Так, новый законопроект предусматривает повышение ставок акцизов налога на топливо до минимального уровня, установленного в Евросоюзе.

В соответствии с положениями европейских норм минимальные ставки акцизного налога должны составлять: для бензина - 359 евро за 1000 литров, для дизельного топлива - 330 евро за 1000 литров, а для сжиженного газа - 125 евро за 1 000 килограмм (ориентировочно 68 евро за 1 000 литров).

Экономическая правда.