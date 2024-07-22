АРМА продает тысячи тонн арестованного хлорида калия

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявляет о начале реализации арестованного имущества - хлорида калия общим весом 12,8 тыс тонн.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

29 аукционов уже доступны на платформе Прозорро.Продажи.

Речь идет о белорусских вагонах с калием, которые российские предприниматели завезли в Украину и при этом не уплатили налоги. Эти активы были арестованы

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Сейчас вагоны с калием находятся на железнодорожных станциях АО "Укрзализныця".

Для обеспечения эффективной реализации активов АРМА решило разбить общий объем хлорида калия на меньшие лоты по 455 тонн.

Конкурсная комиссия по реализации арестованных активов объявила конкурс, на котором избран победитель - ООО "ПОЛОНЕКС". Реализатор должен обеспечить оценку этих активов.

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Независимая оценка арестованного имущества подтвердила рыночную стоимость хлорида калия (12 847 тонн), поэтому оценочная рыночная стоимость активов составляет 12,8 тыс грн. за тонну. Сейчас стартовая цена реализации активов на электронном аукционе составляет 17 016 гривен за тонну, включая таможенные платежи. Со своей стороны, Государственная таможенная служба Украины предоставила расчет таможенных платежей, которые составляют 4 159 гривен за тонну.

"Ранее часть этих активов уже была реализована, однако без уплаты таможенных платежей. 14 сентября 2022 года был составлен акт о реализации хлорида калия общим весом 2 206 тонн в 32 вагонах. Тогда они были реализованы за 38,9 млн гривен, а победителем торгов тогда стало ООО "Приморская энергогенерирующая компания", - говорится в сообщении.

Напомним:

По материалам ГБР в управление Нацагентства по выявлению активов (АРМА) передали четыре вертолета Ми-2 и два самолета АН-2. Летательные аппараты принадлежали крымским предпринимателям, которых разоблачили на финансировании вооруженной агрессии РФ.

Экономическая правда