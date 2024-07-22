Автосалоны пустуют: Украинцы скупают машины до введения нового налога

AUTO-Consulting

Инициатива правительства о введении 15% военного сбора при покупке нового авто вызвала небывалый ажиотаж на авторынке.

Об этом сообщил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко, пишет издание AUTO-Consulting.

По его данным, в пятницу и первую половину субботы из автосалонов покупатели выкупили все автомобили, автосалоны пусты.

"Покупатели пытаются быстро приобрести те машины, которые есть в наличии, чтобы избежать уплаты дополнительных 15% нового налога. Но такой эффект будет не долгим, потому что потом продажи остановятся и вместо повышения наполнения бюджета, правительство получает падение", - считают в ВААИД.

Реклама:

Там также добавили, что даже 5% отчислений в Пенсионный фонд, которые и сейчас платят покупатели, будут под вопросом. Потому что нагрузка в 20% при покупке автомобиля - это уже большая сумма, к которой покупатели будут привыкать очень долго.

Напомним:

Правительство готовится принять законопроект о повышении ставок военного сбора. Среди изменений, которые предлагаются, есть и 15% военный сбор при покупке нового авто (кроме случаев обеспечения лиц с инвалидностью).

Реклама:

Экономическая правда