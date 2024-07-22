Графики света на вторник: в течение суток одновременно будут отключать до трех очередей

Во вторник 23 июля графики отключения света будут применять все сутки.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"23 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток", - говорится в сообщении.

С 14:00 до 24:00 облэнерго будут применять три очереди отключений. В другие часы суток будут действовать две очереди отключений.

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В то же время ДТЭК предупреждает, что в Киеве, Киевской области, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областях с 14:00 до 24:00 высока вероятность применения светло-серых зон отключений.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области. Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений. Реклама: Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго. Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

Экономическая правда.