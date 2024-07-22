Украине не хватает кадров для достижения планов ежегодного роста экономики

Для роста экономики ежегодно на 7% до 2030 года Украине необходимо 4,5 млн дополнительных работников, однако из-за войны их количество только снижается.

Об этом заявила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, сообщает пресс-служба ведомства.

"По предварительным расчетам, для того, чтобы обеспечить ежегодный рост ВПП до 2030 года на 7%, нам нужно 4,5 миллиона работников дополнительно", - отметила Татьяна Бережная.

Так, в сообщении говорится, что один из важнейших факторов, который существенно влияет на экономику и будет влиять на динамику ее роста в будущем - демографическая ситуация в стране и, в частности, наличие трудовых ресурсов.

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Из-за войны, выезда украинцев за границу и внутренней миграции в государстве существует кадровый дефицит и структурная безработица, отмечает Минэкономики.

Как отметила заместитель министра экономики, если в 2021 году официальный рынок труда насчитывал 11,5 миллиона работников, то в 2023 году эта цифра уменьшилась до 9 миллионов официально трудоустроенных.

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Напомним:

КП "Киевский метрополитен" из-за острого дефицита специалистов рабочих профессий, возникшего в связи с миграцией и мобилизацией, вынуждено увеличивать интервалы между поездами в пиковые часы.

Экономическая правда.