На Харьковщине отремонтировали третий мост, взорванный в 2022 году 

В Харьковской области открыли движение уже третьим мостом, восстановленным после разрушений из-за российского вторжения.

Об этом сообщило Государственное агентство восстановления.

Как говорится в сообщении, мост на автодороге Р-79 разрушили, чтобы остановить продвижение врага еще в начале войны.

После того, как украинские военные отбросили россиян, сразу начали восстанавливать сооружение, ведь именно по этой дороге проходит один из наиболее важных логистических маршрутов.

Реклама:

Кроме того, дорога связывает сразу четыре района Харьковщины.

"По состоянию на сейчас, почти завершили капитальный ремонт моста. Осталось нанести дорожную разметку и упорядочить прилегающую территорию", - добавили в Госагентстве.

Напомним:

Реклама:

На Харьковщине ремонтируют 300 километров прифронтовых дорог государственного значения в разных районах, чтобы улучшить логистику для военных.

Экономическая правда