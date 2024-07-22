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Укр / Рус

На Харьковщине отремонтировали третий мост, взорванный в 2022 году 

Понедельник, 22 июля 2024, 14:14
 

В Харьковской области открыли движение уже третьим мостом, восстановленным после разрушений из-за российского вторжения. 

Об этом сообщило Государственное агентство восстановления.

Как говорится в сообщении, мост на автодороге Р-79 разрушили, чтобы остановить продвижение врага еще в начале войны. 

После того, как украинские военные отбросили россиян, сразу начали восстанавливать сооружение, ведь именно по этой дороге проходит один из наиболее важных логистических маршрутов.

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Кроме того, дорога связывает сразу четыре района Харьковщины.

"По состоянию на сейчас, почти завершили капитальный ремонт моста. Осталось нанести дорожную разметку и упорядочить прилегающую территорию", - добавили в Госагентстве. 

 

Напомним:

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На Харьковщине ремонтируют 300 километров прифронтовых дорог государственного значения в разных районах, чтобы улучшить логистику для военных.

Экономическая правда

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Экономическая правда
Укр / Рус
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