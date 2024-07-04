На Харківщині ремонтують 300 кілометрів доріг, щоб покращити логістику для військових

На Харківщині ремонтують 300 кілометрів прифронтових доріг державного значення у різних районах аби покращити логістику для військових

Про це розповів начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області Андрій Алексєєв, передає "Укрінформ".

"Ми відповідаємо за дороги державного значення і зараз працюємо по території всієї області - на найважливіших гуманітарних ланцюжках і військових напрямках. Це прифронтові дороги, рокадні дороги - це ті, що паралельно лінії фронту йдуть, і, звичайно ж, військові переправи. Зараз у роботі близько 300 кілометрів державних доріг, переважно військового направлення", - сказав посадовець.

За його словами, підрядники виконують аварійні роботи, відтинки доріг визначаються після нарад з обласною військовою адміністрацією та військовим командуванням.

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"Ми ці переліки формуємо, вони є таємними, і по ним працюємо. Самодіяльності у виборі напрямку в нас немає ніякої, - запевняє Алексєєв. - Ремонтні роботи потрібні для військової логістики, для евакуації поранених, де час довезення має надвелике значення".

Нагадаємо:

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти щодо службових осіб підприємства-підрядника та провідних інженерів Служб автомобільних доріг у Київській та Житомирській областях.

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Економічна правда.