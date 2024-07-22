Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро

Средний курс доллара к гривне в понедельник 22 июля в банках Украины почти не изменился, - на уровне 41,9 грн за доллар, евро стоит 45,80 гривны.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Так, в разрезе банков курс основных иностранных валют к гривне следующий:

ПриватБанк: доллар - 41.10 - 41.70, евро - 44.90 - 45.90.

Ощадбанк: доллар - 41.35 - 41.90, евро - 44.95 - 45.80.

ПУМБ: доллар - 41.50 - 41.99, евро - 45.20 - 45.80

monobank (при оплате картой): доллар - 41.25 - 41.64, евро - 44.90 - 45.80

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,86 - 41,95 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,67 - 45,85 грн.

Ранее, НБУ обновил официальный курс доллара до нового максимума в 41,49 гривны.

Экономическая правда.

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