Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро
Понедельник, 22 июля 2024, 10:23 -
Средний курс доллара к гривне в понедельник 22 июля в банках Украины почти не изменился, - на уровне 41,9 грн за доллар, евро стоит 45,80 гривны.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Так, в разрезе банков курс основных иностранных валют к гривне следующий:
- ПриватБанк: доллар - 41.10 - 41.70, евро - 44.90 - 45.90.
- Ощадбанк: доллар - 41.35 - 41.90, евро - 44.95 - 45.80.
- ПУМБ: доллар - 41.50 - 41.99, евро - 45.20 - 45.80
- monobank (при оплате картой): доллар - 41.25 - 41.64, евро - 44.90 - 45.80
На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,86 - 41,95 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 45,67 - 45,85 грн.
Ранее, НБУ обновил официальный курс доллара до нового максимума в 41,49 гривны.
Экономическая правда.
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