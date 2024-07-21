Графики света на понедельник: вечером ограничения будут наибольшими

В понедельник 22 июля графики отключения света будут применять все сутки.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"22 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток", - говорится в сообщении.

Так, с 01:00 до 05:00 будет действовать одна очередь отключений. Наибольшие ограничения будут с 18:00 до 23:00 - три очереди отключений одновременно.

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В остальные часы облэнерго будут применять две очереди отключений.

В то же время ДТЭК предупреждает, что в Киеве, Киевской области, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях с 18:00 до 23:00 высока вероятность применения светло-серых зон отключений.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области. Реклама: Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений. Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго. Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

Экономическая правда.