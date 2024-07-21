КГГА обратится в полицию относительно деятельности компании, эксплуатирующей аттракцион через Днепр
Воскресенье, 21 июля 2024, 15:15 -
КГГА обратится в полицию с требованием расследовать деятельность компании, эксплуатирующей аттракцион через Днепр, на котором девушка упала в реку.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
По сообщению, город обращается и будет требовать от правоохранителей тщательного расследования деятельности компании, эксплуатирующей аттракцион, открытый в 2021 году.
Из-за чрезвычайной ситуации, по сообщению Патрульной полиции Киева, затруднено движение транспорта на Набережном шоссе.
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Напомним:
21 июля около 13:45 в Киеве оборвалась канатная дорога через Днепр. Сейчас возле Пешеходного моста продолжается поисково-спасательная операция.
Экономическая правда
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