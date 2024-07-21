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КГГА обратится в полицию относительно деятельности компании, эксплуатирующей аттракцион через Днепр

Воскресенье, 21 июля 2024, 15:15 - Владимир Туник-Фриз

КГГА обратится в полицию с требованием расследовать деятельность компании, эксплуатирующей аттракцион через Днепр, на котором девушка упала в реку.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По сообщению, город обращается и будет требовать от правоохранителей тщательного расследования деятельности компании, эксплуатирующей аттракцион, открытый в 2021 году.

Из-за чрезвычайной ситуации, по сообщению Патрульной полиции Киева, затруднено движение транспорта на Набережном шоссе.

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Напомним:

21 июля около 13:45 в Киеве оборвалась канатная дорога через Днепр. Сейчас возле Пешеходного моста продолжается поисково-спасательная операция.

Экономическая правда

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Киев КГГА
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