Австралия предупреждает о вредоносных веб-сайтах после киберсбоя

Австралийское агентство киберразведки заявило в субботу, что в Интернете появились вредоносные веб-сайты и неофициальные коды, которые якобы помогают восстановить работу после глобального цифрового сбоя.

Об этом сообщает Reuters.

В субботу 20 июля Австралийское управление сигналов (ASD) - агентство киберразведки страны - заявило, что появился ряд вредоносных веб-сайтов и неофициальных кодов, которые утверждают, что они помогут организациям восстановиться после масштабных сбоев, вызванных техническим инцидентом CrowdStrike.

На своем веб-сайте агентство заявило, что его центр кибербезопасности "настоятельно рекомендует всем потребителям получать техническую информацию и обновления только из официальных источников CrowdStrike".

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Напомним:

Глобальный технический сбой, связанный с обновлением программного обеспечения фирмы по кибербезопасности CrowdStrike, коснулся почти 8,5 миллионов устройств Microsoft, что меньше, чем 1% устройств под управлением Windows.

Экономическая правда

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