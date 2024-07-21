Си Цзиньпин пообещал налоговую реформу и поддержку местным органам власти Китая

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Президент Си Цзиньпин пообещал увеличить поддержку местным органам власти, имеющим долги, и реформировать налоговую систему в рамках долгосрочного экономического плана Коммунистической партии Китая (КПК).

Об этом сообщает Bloomberg.

Документ в воскресенье 21 июля опубликовало официальное информационное агентство КНР "Синьхуа". Объемный доклад содержит более 300 мероприятий, охватывающих экономические, политические и социальные вопросы.

В нем Си пообещал передать больше неналоговых поступлений местным органам власти, которые борются с долговым кризисом, и улучшить бюджетную систему страны.

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Заявление появилось через несколько дней после того, как Си завершил конклав в Пекине, проводимый дважды в десятилетие, на котором около 400 высокопоставленных чиновников одобрили его экономическое видение.

Экономический план КПК хотя и вносит коррективы в политику Пекина, никаких серьёзных изменений не предусматривает.

Согласно документу, чиновники "установят фискальные отношения между центром и местными органами власти с четко разграниченными полномочиями и обязанностями, скоординированными с бюджетными ресурсами и сбалансированными на региональном уровне". Пекин также "увеличит автономные фискальные ресурсы местных органов власти и расширит налоговые источники для местных органов власти".

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Кроме этого, документ обещает создание жилищной системы, способствующей аренде и покупке жилья; полное предоставление каждому городу автономии в регулировании рынка недвижимости; позволить рынкам играть "решающую роль в распределении ресурсов"; создать систему для надлежащего управления балансами местных органов власти; регулировать заработную плату руководителей государственных компаний, а также механизмы контроля за накоплением богатства.

Напомним:

Объем экспорта российской нефти в КНР в первой половине 2024 года вырос на 5%. Нефтеперерабатывающие компании под давлением ослабленной маржи погнались за баррелями со скидками.

Прямые платежи в юанях все чаще замораживаются или задерживаются после того, как в июне США расширили критерии введения санкций.

Экономическая правда