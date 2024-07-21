"Укрэнерго" отменяет графики отключения света с 12:00 до 15:00

По указанию НЭК "Укрэнерго", графики почасовых отключений не будут применять в воскресенье 21 июля с 12:00 до 15:00.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Как сообщает ДТЭК, в случае изменения ситуации, об этом будут сообщать отдельно.

Напомним:

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По указанию НЭК "Укрэнерго", графики почасовых отключений электроэнергии в воскресенье 21 июля планировали применять с 00:00 до 24:00.

Экономическая правда







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