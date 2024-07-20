У неділю 21 липня енергетики застосовуватимуть одну та дві черги відключень

За вказівкою НЕК "Укренерго", графіки погодинних відключень електроенергії у неділю 21 липня планують застосовувати з 00:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

За повідомленням "Укренерго", з 15:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно. В інші години діятиме одна черга відключень.

Довідка: коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

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Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго. Саме обленерго формують відповідні графіки для кожного регіону. "Укренерго" визначає лише кількість черг, яку одночасно мають відключити всі обленерго в країні.