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У неділю 21 липня енергетики застосовуватимуть одну та дві черги відключень

Субота, 20 липня 2024, 18:13 - Володимир Тунік-Фриз

За вказівкою НЕК "Укренерго", графіки погодинних відключень електроенергії у неділю 21 липня планують застосовувати з 00:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

За повідомленням "Укренерго", з 15:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно. В інші години діятиме одна черга відключень.

Довідка: коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

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Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго. Саме обленерго формують відповідні графіки для кожного регіону. "Укренерго" визначає лише кількість черг, яку одночасно мають відключити всі обленерго в країні.

Про зміни у графіках повідомлятимуть окремо.

Нагадаємо:

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Господарський суд Дніпропетровської області призначив стягнути з ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" 678 тис грн. переплати за енергетичні послуги, які воно отримало від криворізького відділу освіти.

В ніч з 19 на 20 липня росіяни за допомогою БПЛА атакували енергетичні обʼєкти України, в результаті чого побутові та промислові споживачі знеструмлювались у Чернігівській та Полтавській областях.

Економічна правда

енергетика електроенергія Укренерго
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